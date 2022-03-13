Як пише Politeka.net, на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Генштаб ЗСУ розповів про нову злочинну схему окупантів, яка створена з метою роз'єднати українських громадян.

Російські окупанти не можуть перемогти українських військових у бою, тому все частіше діють підступними методами.

На даний момент вже зафіксовані випадки, коли в інформаційне поле спеціально вкидаються дані про нібито зрадників і диверсантів, публікуються їх прізвища, номери авто – із закликом негайно затримати. Часто такі "вкидання" спрямовані проти співробітників силових структур і військових.

Мета очевидна-посіяти розбрат і спровокувати сутички і стрілянину між захисниками України. Тому Служба безпеки України закликає громадян вкрай уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації, особливо коли вона анонімна.

«Для перемоги у війні ми повинні діяти чітко, скоординовано і не піддаватися провокації ворога!» - сказано в повідомленні.

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"Є підстави вважати, що зустріч відбудеться, можливо, в якийсь момент в найближчому майбутньому»,-сказав спікер турецького президента.

Нагадавши, Ірина Верещук розповіла про евакуацію українців 12 березня: "з 14 гуманітарних коридорів..."

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