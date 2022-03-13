У зв'язку з війною Росії проти України українські громадяни можуть звертатися за міжнародним захистом до ЄС.

Як пише Politeka.net, крім відомого статусу біженця, актуальним став ще один інструмент - "тимчасовий захист". Про це інформує Міністерство закордонних справ України.

Тимчасовий захист не означає отримання статусу біженця, однак особи, які отримали тимчасовий захист в ЄС, можуть у будь-який час подати заявку на отримання статусу біженця.

Термін дії тимчасового захисту

1 рік, цей період може бути автоматично продовжений на наступний рік в залежності від ситуації в Україні

Права осіб, які користуються тимчасовим захистом

дозвіл на проживання на період тимчасового захисту (на 1 рік з можливістю продовження);

доступ до роботи (вимоги очікування 6 місяців на відміну від отримання статусу біженця в цьому випадку немає);

доступ до освіти. Діти до 18 років мають право навчатися в навчальних закладах на рівні громадян країни перебування;

забезпечення житлом (заселення в центр або надання коштів проживання);

доступ до соціального забезпечення;

доступ до медичного обслуговування;

право на відповідну інформацію про тимчасовий захист;

можливість отримати статус біженця в майбутньому;

можливість повернутися в країну громадянства в будь-який момент;

Конкретні права особи, яка звернулася за наданням тимчасового захисту, визначаються внутрішнім законодавством конкретної країни ЄС. Тому для того, щоб ними скористатися, слід звернутися за дозволом на проживання в органи влади відповідної країни, що займаються питаннями тимчасового захисту. Там переміщеним українцям повинні видати документ, що пояснює зрозумілою мовою їх статус і права.

Особи, на яких поширюється тимчасовий захист

1. громадяни України, які вимушено залишили Україну 24 лютого 2022 року або після цієї дати в результаті військового вторгнення російських військ;

2. особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які користувалися міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні до 24 лютого 2022 року;

3. члени сімей перших двох категорій, включаючи подружжя (включаючи і незареєстровані шлюбні відносини, якщо такі відносини визнає відповідна держава ЄС) і їх неповнолітні холості діти або діти їх чоловіка (без різниці, народжені вони в шлюбі або поза шлюбом, або усиновлені), а також їх близькі родичі, які проживали разом з ними у складі сім'ї на момент вторгнення Росії в Україну, повністю або переважно перебували на утриманні осіб з перших двох категорій;

4. громадяни третіх країн, які легально проживали в Україні до 24 лютого 2022 року на підставі дійсного дозволу на постійне проживання, виданого відповідно до законодавства України, і які не можуть повернутися в безпечних і довготривалих умовах в свою країну або регіон походження;

За додатковою інформацією звертайтеся до відповідних відомств у країнах-членах ЄС. Питання надання тимчасового захисту або статусу біженця є виключною прерогативою компетентних органів країни перебування.

Зверніть увагу, що статус біженця і статус особистості під тимчасовим захистом істотно відрізняються (в термінах прийняття рішення про надання статусу, свободу вибору місця проживання, можливості пересування, обсязі допомоги і т.п.). Враховуючи, що кожна країна імплементує ці міжнародні статуси у власне законодавство з певними відмінностями, рекомендуємо приймати рішення щодо отримання того чи іншого статусу тільки після отримання повної інформації від офіційних органів вашого перебування. Закордонні дипломатичні установи України оприлюднять контактну інформацію таких органів, а також посилання на відповідні першоджерела (зокрема, у перекладі українською) на інтерактивній карті https://tripadvisor.mfa.gov.ua та сторінках посольств / консульств у Facebook.

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