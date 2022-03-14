Про знищення під Мелітополем в Запорізькій області 200 одиниць техніки окупантів повідомив глава Миколаївської ОГА Віталій Кім і радник глави МВС Антон Геращенко.

"200 одиниць техніки під Мелітополем, розфігаченої і взятої в оточення-це найкращий подарунок!!!! Слава ЗСУ :)", - написав у своєму Телеграм-каналі Віталій Кім, який 13 березня відсвяткував 41-річчя.

Зазначимо, радник глави офісу президента Олексій Арестович під час телемарафону уточнив інформацію про знищення ворожої колони техніки під Мелітополем у Запорізькій області. За його словами, українські військові знищили 50 одиниць, а не 200.

"За попередніми даними, близько 50 одиниць техніки було знищено. Не 200, як спочатку повідомили. Сама колона була 200. Коли подивилися скільки знищено-четвертинка, 50, але і це дуже добре, дуже багато. Це означає цей підрозділ обмежений", - заявив Арестович.

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