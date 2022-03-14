У НБУ повернулися до колишніх правил, які були скасовані з 24-го лютого.

У банку-регуляторі повернулися до старих правил, що стосуються вивезення коштів в іноземній валюті

Те, що в НБУ зобов'язали українців підтверджувати операцію зі зняття грошей з банківського рахунку в ситуації, коли за кордон хочуть вивезти значну суму валюти, інформує Національний банк України.

Передбачається, що подібні заходи допоможуть запобігти висновок капіталу в інші країни, і тому, враховуючи висновки відповідних органів держвлади, в Національному банку прийняли рішення про повернення вимоги, щодо надання пакету підтверджуючої документації при переміщенні валютних цінностей з України, якщо вартість перевищує 10 000 євро(в еквіваленті).

Таким чином, з неділі, 13-го березня, українці повинні пред'являти довідки з фінансових установ про зняття готівкових коштів з власного рахунку/документи про придбання банківських металів.

Також, слід декларувати інші валютні цінності, якщо їх вартість понад 10 000 євро(еквівалент), якщо їх переміщують за кордон(залишилося без будь-яких змін).

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у НБУ відкрили спеціальний рахунок на підтримку ЗСУ.

Також раніше ми інформували про те, що у Нацбанку повідомили, які послуги будуть безплатними для українців.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Нацбанк ввів нові правила з 8-го березня.