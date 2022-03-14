Варіантів для окупантів тільки два, і жоден їм точно не сподобається.

Наші розвідники опублікували імена деяких льотчиків-окупантів, що вилітають на бомбардування України з Кримського півострова

Перелік російських військових злочинців, які регулярно бомблять мирні міста України, і які "несуть службу" в 43-му окремому морському штурмовому авіаційному полку країни-агресора, що дислокується в місті Саки, в тимчасово окупованому Криму, оприлюднений на офіційній сторінці Головного управління розвідки

Міністерства оборони України.

Як пишуть в ГУР МГО, певним пілотам цієї військової частини все ж трохи пощастило, оскільки їх збили, після чого вони потрапили в полон ЗСУ.

Втім, іншим "оркам" навряд чи пощастить - вони або загинуть від рук наших військових, або не зможуть катапультуватися через саботаж російських "політруків".

"Гарантуємо, що вони цілком відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, дістанемо з-під землі кожного!"- дали обіцянку українські розвідники.

У наведеному нижче списку можна ознайомитися з іменами, датами народження, і частково - з фотознімками та контактами цих окупантів:

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що ЗСУ збили ще кілька літаків і вертольотів окупантів.

Також раніше ми інформували про те, що у МВС України розкрили плани "російської орди".

А до цього наш портал повідомляли про те, що стали відомі наслідки бомбардування телевежі в Рівному.