У цьому людей запевнив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі марафону "Єдність #UAразом", повідомляє "Укрінформ".
За словами міністра, незважаючи на важку ситуацію в країні особистим даним громадян нічого не загрожує.
"Ми продовжуємо вибудовувати цю систему", - заявив Федоров.
Він розповів, що на сьогоднішній день більшість цифрових компаній пішли з російського ринку, організувавши власну блокаду РФ.
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"Коли почалася активна війна на території нашої країни, ми теж перейшли в атаку. Зараз на кіберфронті, можна сказати, відбувається перша світова війна", - розповів міністр.
Федоров зазначив, що в цій війні Росія безповоротно програє, адже проти неї єдиним фронтом виступає практично весь світ. Через це більшість державних сайтів і систем РФ не можуть працювати і використовувати свої бази даних. Також компанії зі сфери інформаційної безпеки масово залишають російський ринок.
Варто відзначити, що раніше кіберполіція закликала українців негайно повідомляти провайдеру про підозрілу кіберактивність.
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