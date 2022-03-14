У цьому людей запевнив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі марафону "Єдність #UAразом", повідомляє "Укрінформ".

За словами міністра, незважаючи на важку ситуацію в країні особистим даним громадян нічого не загрожує.

"Ми продовжуємо вибудовувати цю систему", - заявив Федоров.

Він розповів, що на сьогоднішній день більшість цифрових компаній пішли з російського ринку, організувавши власну блокаду РФ.

"Коли почалася активна війна на території нашої країни, ми теж перейшли в атаку. Зараз на кіберфронті, можна сказати, відбувається перша світова війна", - розповів міністр.

Федоров зазначив, що в цій війні Росія безповоротно програє, адже проти неї єдиним фронтом виступає практично весь світ. Через це більшість державних сайтів і систем РФ не можуть працювати і використовувати свої бази даних. Також компанії зі сфери інформаційної безпеки масово залишають російський ринок.

Варто відзначити, що раніше кіберполіція закликала українців негайно повідомляти провайдеру про підозрілу кіберактивність.

Нагадаємо, у Молдові почали приймати українські документи в додатку "Дія".

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