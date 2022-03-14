В этом людей заверил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире марафона «Єднання #UAразом», сообщает «Укринформ».

По словам министра, несмотря на тяжелую ситуацию в стране личным данным граждан ничего не угрожает.

«Мы продолжаем выстраивать эту систему», - заявил Федоров.

Он рассказал, что на сегодняшний день большинство цифровых компаний ушли с российского рынка, организовав собственную блокаду РФ.

«Когда началась активная война на территории нашей страны, мы тоже перешли в атаку. Сейчас на киберфронте, можно сказать, происходит первая мировая война», - рассказал министр.

Федоров отметил, что в этой войне Россия безвозвратно проигрывает, ведь против нее единым фронтом выступает практически весь мир. Из-за этого большинство государственных сайтов и систем РФ не могут работать и использовать свои базы данных. Также компании из сферы информационной безопасности массово покидают российский рынок.

Стоит отметить, что ранее киберполиция призывала украинцев немедленно сообщать провайдеру о подозрительной киберактивности.

Напомним, в Молдове начали принимать украинские документы в приложении "Дія".

Как сообщала Politeka, в "Дие" появится новый важный документ, как его получить.

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