Раніше Ілон Маск потролив Міноборони РФ через їх феєричну брехню про бактеріологічну зброю в Україні і підтримав нашу країну.

Американський винахідник, бізнесмен і мільярдер Ілон Маск викликав російського лідера Путіна на поєдинок. Причиною цього є війна в Україні.

Відповідний пост він опублікував у своєму Twitter-акаунті. Зокрема, Маск запропонував влаштувати спаринг з єдиноборства – на кону доля України.

"Я кидаю виклик Володимиру Путіну. В єдиноборстві. Ставка-Україна", – написав Маск.

У коментарях він додав: "Ви згодні на цей бій?" і позначив аккаунт Кремля.

Нагадаємо, Путін вдався до сталінських репресій проти своєї армії, одкровення окупанта.

Як повідомляла Politeka, Путін готує нову Чорнобильську катастрофу, щоб звинуватити в цьому Україну.

Також Politeka писала про зустріч Зеленського з Путіним, радник президента Туреччини розкрив подробиці.