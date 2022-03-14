Американський винахідник, бізнесмен і мільярдер Ілон Маск викликав російського лідера Путіна на поєдинок. Причиною цього є війна в Україні.
Відповідний пост він опублікував у своєму Twitter-акаунті. Зокрема, Маск запропонував влаштувати спаринг з єдиноборства – на кону доля України.
"Я кидаю виклик Володимиру Путіну. В єдиноборстві. Ставка-Україна", – написав Маск.
У коментарях він додав: "Ви згодні на цей бій?" і позначив аккаунт Кремля.
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