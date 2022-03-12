"Армія окупантів деморалізована і пригнічена. Так що перемога України - не за горами!"

Армійське керівництво відновило практику «розстрільних загонів» - ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти Про це черговий полонений окупант розповів на допиті в Службі безпеки України, передає прес-служба СБУ.

«… нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому», - зізнається полонений.

«Путін не вірить у власну армію і вдається до сталінських репресій. Утім це не рятує його від бунтів, які вже почали виникати серед російських військових», - зазначили в СБУ.

Так полонений зізнався, що шкодує, що не вчинил, як морські піхотинці РФ: «...під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається».

«Армія окупантів деморалізована і пригнічена. Тож перемога України – не за горами!» - наголосили в СБУ.

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