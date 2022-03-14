Американский изобретатель, бизнесмен и миллиардер Илон Маск вызвал российского лидера Путина на поединок. Причиной этого является война в Украине.
Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter-аккаунте. В частности, Маск предложил устроить спарринг по единоборству — на кону судьба Украины.
"Я бросаю вызов Владимиру Путину. В единоборстве. Ставка — Украина", – написал Маск.
В комментариях он добавил: "Вы согласны на этот бой?" и отметил аккаунт Кремля.
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Напомним, Путин прибег к сталинским репрессиям против своей армии, откровения оккупанта.
Как сообщала Politeka, Путин готовит новую Чернобыльскую катастрофу, чтобы обвинить в этом Украину.
Также Politeka писала, о встречи Зеленского с Путиным, советник президента Турции раскрыл подробности.