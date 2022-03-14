Ранее Илон Маск потролил Минобороны РФ из-за их феерической лжи о бактериологическом оружии в Украине и поддержал нашу страну.

Американский изобретатель, бизнесмен и миллиардер Илон Маск вызвал российского лидера Путина на поединок. Причиной этого является война в Украине.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter-аккаунте. В частности, Маск предложил устроить спарринг по единоборству — на кону судьба Украины.

"Я бросаю вызов Владимиру Путину. В единоборстве. Ставка — Украина", – написал Маск.

В комментариях он добавил: "Вы согласны на этот бой?" и отметил аккаунт Кремля.

Напомним, Путин прибег к сталинским репрессиям против своей армии, откровения оккупанта.

Как сообщала Politeka, Путин готовит новую Чернобыльскую катастрофу, чтобы обвинить в этом Украину.

Также Politeka писала, о встречи Зеленского с Путиным, советник президента Турции раскрыл подробности.