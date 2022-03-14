На 19-й день війни в Україні російські окупанти спробували прорвати оборону, але зазнали великих втрат.

Про ситуацію на фронті повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що окупаційні війська РФ продовжують наступальну операцію, проте так і не досягли своєї мети в Україні. Вони продовжують отримувати відсіч і нести втрати в Україні, що змушує російських військових здаватися в полон.

Зокрема, оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило, що російські військові спробували прорватися на Донецькому напрямку. В результаті ЗСУ знищили до 100 чоловік особового складу, два танки, три БМП і один БТР ворога.

Невдалою була і спроба прорватися на Волноваському напрямку, де росіяни позбулися 4 БМП і двох взводів піхоти.

Також повідомляється, що українська авіація і артилерія завдала ударів по скупченню військової техніки і колонам постачання окупантів, в результаті чого війська РФ позбулися більше 12 одиниць автомобільної техніки.

У Генштабі зазначили, що відсутність успіхів на фронті змушує окупантів продовжувати наносити ракетно-бомбові удари авіацією, знищувати об'єкти військової та цивільної інфраструктури України, а також застосовувати боєприпаси більшої потужності. При цьому ЗСУ продовжують успішно стримувати і знищувати противника.

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