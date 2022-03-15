Командир взводу 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ старший лейтенант Антон Гевак загинув від ворожої кулі 5 березня 2022 року.
Як відзначили на сторінці Новоушицької територіальної громади, він проживав у селі Пилиппи-Хребтіївські. Закінчив Військову академію в місті Одеса. Був учасником антитерористичної операції.
Повідомляється, що Антон Гевак поліг у бою з танковою колоною російських окупантів у напрямку Маріуполя. Перед тим він з NLAW підбив ворожий танк противника.
Йому було 27 років, 9 з яких він провів у лавах ЗСУ. Пройшов шлях від солдата-строковика до старшого лейтенанта.
Він був справжнім бойовим офіцером розвідки, сміливий, сильний, досконалий у військовій справі. Творчий, грав на гітарі, складав пісні про війну, мав дуже гарний голос. Не боявся смерті, відчував свою долю і приймав її. Говорив, що якщо вмирати, то хоче тільки в бою з ворогом.
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