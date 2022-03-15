Йому було 27 років, 9 з яких він провів у лавах ЗСУ. Пройшов шлях від солдата-строковика до старшого лейтенанта.

Командир взводу 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ старший лейтенант Антон Гевак загинув від ворожої кулі 5 березня 2022 року.

Як відзначили на сторінці Новоушицької територіальної громади, він проживав у селі Пилиппи-Хребтіївські. Закінчив Військову академію в місті Одеса. Був учасником антитерористичної операції.

Повідомляється, що Антон Гевак поліг у бою з танковою колоною російських окупантів у напрямку Маріуполя. Перед тим він з NLAW підбив ворожий танк противника.

Йому було 27 років, 9 з яких він провів у лавах ЗСУ. Пройшов шлях від солдата-строковика до старшого лейтенанта.

Він був справжнім бойовим офіцером розвідки, сміливий, сильний, досконалий у військовій справі. Творчий, грав на гітарі, складав пісні про війну, мав дуже гарний голос. Не боявся смерті, відчував свою долю і приймав її. Говорив, що якщо вмирати, то хоче тільки в бою з ворогом.

Схиляємо голови в глибокій скорботі! Вічна пам'ять Герою!

Нагадаємо, український льотчик загинув у бою з двома літаками ворога: один з них встиг збити.

Як повідомляла Politeka, у бою за Київ поліг військовий льотчик.

Також Politeka писала, що капелан ПЦУ поліг від рук російських солдатів.