Ему было 27 лет, 9 из которых он провел в рядах ВСУ. Прошел путь от солдата-срочника к старшему лейтенанту.

Командир взвода 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты ВМС ВСУ старший лейтенант Антон Гевак погиб от вражеской пули 5 марта 2022 года.

Как отметили на странице Новоушицкой территориальной общины, он проживал в селе Пилиппы-Хребтиевские. Окончил военную академию в городе Одесса. Был участником антитеррористической операции.

Сообщается, что Антон Гевак пал в бою с танковой колонной российских оккупантов в направлении Мариуполя. Перед тем он из NLAW подбил вражеский танк противника.

Ему было 27 лет, 9 из которых он провел в рядах ВСУ. Прошел путь от солдата-срочника к старшему лейтенанту.

Он был настоящим боевым офицером разведки, смелый, сильный, совершенный в военном деле. Творческий, играл на гитаре, сочинял песни о войне, имел очень красивый голос. Не боялся смерти, чувствовал свою судьбу и принимал ее. Говорил, что если умирать, то хочет только в бою с врагом.

Склоняем головы в глубокой скорби! Вечная память Герою!

Напомним, украинский летчик погиб в бою с двумя самолетами врага: один из них успел сбить.

Как сообщала Politeka, в бою за Киев пал военный летчик.

Также Politeka писала, что капеллан ПЦУ пал от рук российских солдат.