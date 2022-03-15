У повітряному бою під Житомиром загинув льотчик Євген Лисенко, 1994 року народження, родом з Черкащини. Про це говориться у повідомленні Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Євген Лисенко був льотчиком-інструктором, командиром авіаційної ескадрильї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Покришкіна.

Майор Євген Вадимович Лисенко, 1994 року народження, – керував винищувачем Міг-29, у протистоянні з двома російськими літаками встиг збити один з них, але загинув від ворожих систем протиповітряної оборони.

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