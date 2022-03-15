Більш того, в деяких російських регіонах вимушено ввели обмеження на кількість товару, який купує одна людина.

Дефіцит частини продуктів харчування спостерігається в Росії через вторгнення в Україну. На поличках магазинів в РФ вже не вистачає цукру, гречки і солі. Через введені компаніями санкції не вистачає "памперсів" і засобів особистої гігієни.

Як пишуть самі ж російські ЗМІ, дефіцит цукру, гречки і солі спостерігається по всій країні.

Більш того, в деяких російських регіонах вимушено ввели обмеження: в руки дають, наприклад, не більше п'яти товарів.

Є проблема і з "памперсами". Компанія Procter & Gamble, якій належить Pampers, заявила, що припинить капітальні інвестиції, призупинить рекламну активність в Росії і скоротить асортимент продукції, що продається.

При цьому в магазинах залишаться основні засоби особистої гігієни, Товари для здоров'я та догляду за собою.

Нагадаємо, в Україні забиратимуть власність РФ та її громадян.

Як повідомляла Politeka, свій заробіток втратять росіяни на YouTube.

Також Politeka писала, що у РФ почали блокувати соцмережі.