Дефіцит частини продуктів харчування спостерігається в Росії через вторгнення в Україну. На поличках магазинів в РФ вже не вистачає цукру, гречки і солі. Через введені компаніями санкції не вистачає "памперсів" і засобів особистої гігієни.
Як пишуть самі ж російські ЗМІ, дефіцит цукру, гречки і солі спостерігається по всій країні.
Більш того, в деяких російських регіонах вимушено ввели обмеження: в руки дають, наприклад, не більше п'яти товарів.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Знайдено тіло відомого українського актора, який рятував дітей: "Мама не дочекається свого єдиного сина"
Над Києвом сили ППО збили крилату ракету: осколки впали в житловий район, фото
Є всі шанси: знайдено ще один спосіб покарати Росію, що відомо
Війська РФ скинули бомбу на місто в Миколаївській області, відео: люди під завалами
Є проблема і з "памперсами". Компанія Procter & Gamble, якій належить Pampers, заявила, що припинить капітальні інвестиції, призупинить рекламну активність в Росії і скоротить асортимент продукції, що продається.
При цьому в магазинах залишаться основні засоби особистої гігієни, Товари для здоров'я та догляду за собою.
Нагадаємо, в Україні забиратимуть власність РФ та її громадян.
Як повідомляла Politeka, свій заробіток втратять росіяни на YouTube.
Також Politeka писала, що у РФ почали блокувати соцмережі.