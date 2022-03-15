Более того, в некоторых российских регионах вынуждено ввели ограничения на количество товара, который покупает один человек.

Дефицит части продуктов питания наблюдается в России из-за вторжения в Украину. На полочках магазинов в РФ уже не хватает сахара, гречки и соли. Из-за введенных компаниями санкций не хватает "памперсов" и средств личной гигиены.

Как пишут сами же российские СМИ, дефицит сахара, гречки и соли наблюдается по всей стране.

Более того, в некоторых российских регионах вынуждено ввели ограничения: в руки дают, к примеру, не больше пяти товаров.

Есть проблема и с "памперсами". Компания Procter & Gamble, которой принадлежит Pampers, заявила, что прекратит капитальные инвестиции, приостановит рекламную активность в России и сократит ассортимент продаваемой продукции.

При этом в магазинах останутся основные средства личной гигиены, товары для здоровья и ухода за собой.

Напомним, в Украине будут забирать собственность РФ и ее граждан.

Как сообщала Politeka, свой заработок потеряют россияне на YouTube.

Также Politeka писала, что в РФ принялись блокировать соцсети.