Дефицит части продуктов питания наблюдается в России из-за вторжения в Украину. На полочках магазинов в РФ уже не хватает сахара, гречки и соли. Из-за введенных компаниями санкций не хватает "памперсов" и средств личной гигиены.
Как пишут сами же российские СМИ, дефицит сахара, гречки и соли наблюдается по всей стране.
Более того, в некоторых российских регионах вынуждено ввели ограничения: в руки дают, к примеру, не больше пяти товаров.
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Есть проблема и с "памперсами". Компания Procter & Gamble, которой принадлежит Pampers, заявила, что прекратит капитальные инвестиции, приостановит рекламную активность в России и сократит ассортимент продаваемой продукции.
При этом в магазинах останутся основные средства личной гигиены, товары для здоровья и ухода за собой.
Напомним, в Украине будут забирать собственность РФ и ее граждан.
Как сообщала Politeka, свой заработок потеряют россияне на YouTube.
Также Politeka писала, что в РФ принялись блокировать соцсети.