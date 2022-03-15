Вони нам знадобляться, адже ми напрацьовуємо нові логістичні маршрути в Європу, які допоможуть відновити вантажну роботу.

Стартує націоналізація російських вагонів в Україні. Це стало можливим після підписання Президентом Закону «про основні принципи примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Росії».

В даний час 15 тис.російських вагонів стоять на коліях України. Вони належать 250 компаніям. Про це передавати в. о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишин.

«Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є РФ. Продовження слідує Кабмін, РНБО, Указ Президента, і ще один Закон України. Процедура займе час, тому вже починаємо», — сказав Олександр Камишин.

Тепер вагони Росії працюватимуть на економіку України. Вони нам знадобляться, адже ми напрацьовуємо нові логістичні маршрути в Європу, які допоможуть відновити вантажну роботу.

Хоча є компанії, які точно належать Росії. Зокрема, це веб-Лізинг, ВТБ-Лізинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лізинг. Це вже більше 3000 вагонів.

Нагадаємо, в Україні забиратимуть власність РФ та її громадян.

Як повідомляла Politeka, свій заробіток втратять росіяни на YouTube.

Також Politeka писала, що у РФ почали блокувати соцмережі.