15 днів Владислав з дітьми провели в підвалі свого будинку, де для трьох місця було достатньо.

Колишній футболіст "Динамо" і збірної України Владислав Ващук розповів в інтерв'ю FanDay.net, як із запасами їжі на три дні просидів у підвалі будинку в Гостомелі з дітьми всі 15 діб.

Владислав Ващук згадав, що був момент, коли бомбардування їхнього містечка тривало цілих 15 годин. А також розповів, як люди все-таки зважилися втекти з Гостомеля, захопленого російськими окупантами.

"Не встиг виїхати – вертольоти налетіли. Їжі було на три доби, а чекати довелося 15 днів. Поки три дні була електрика, було більш-менш. За три дні до виїзду пропав газ, довелося готувати на багатті. Психувати було ніколи, хоч і хотілося. Пару картоплин в день з'їж, чаю вип'єш і задоволений", - сказав Ващук.

15 днів Владислав з дітьми провели в підвалі свого будинку, де для трьох місця було достатньо. У будинку навпроти, наприклад, знаходилося 23 людини. Тому що не у всіх були підвали, а деякі будинки розбили, і люди просилися, щоб їх прихистили.

Колишній футболіст з сім'єю дуже переживав, що змогли виїхати, коли замінювали міст по дорозі з Гостомеля на Бучу. Але вже наступного дня вирішили пробиватися. З восьмої ранку чекали хоч якогось натяку на"зелений коридор". У підсумку вирішили їхати своєю вулицею - тупо стати в колону і їхати. А потім до них приєдналися авто з інших вулиць.

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