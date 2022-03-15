15 дней Владислав с детьми провели в подвале своего дома, где для троих места было достаточно.

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук рассказал в интервью FanDay.net, как с запасами еды на три дня просидел в подвале дома в Гостомеле с детьми все 15 суток.

Владислав Ващук вспомнил, что был момент, когда бомбардировка их городка длилась целых 15 часов. А также рассказал, как люди все-таки решились бежать из Гостомеля, захваченного российскими оккупантами.

"Не успел уехать – вертолеты налетели. Еды было на трое суток, а ждать пришлось 15 дней. Пока три дня было электричество, было более-менее. За три дня до выезда пропал газ, пришлось готовить на костре. Психовать было некогда, хоть и хотелось. Пару картофелин в день съешь, чаю выпьешь и доволен", – сказал Ващук.

15 дней Владислав с детьми провели в подвале своего дома, где для троих места было достаточно. В доме напротив, например, находилось 23 человека. Потому что не у всех были подвалы, а некоторые дома разбили, и люди просились, чтобы их приютили.

Бывший футболист с семьей очень переживал, что смогли уехать, когда заменяли мост по дороге из Гостомеля на Бучу. Но уже на следующий день решили пробиваться. С восьми утра ждали хоть какого-то намека на "зеленый коридор". В итоге решили ехать своей улицей – тупо стать в колонну и ехать. А потом к ним присоединились авто с других улиц.

Напомним, легендарный тренер жестко высказался о цинизме армии РФ.

Как сообщала Politeka, Микки Рурк записал обращение и заявил, что молится за украинцев.

Также Politeka писала, Ребров пообещал вернуться в Украину и защищать страну от армии РФ.