Знайти роботу в іншій країні - зовсім не проблема.

Українські біженці можуть без зусиль знайти роботодавців в іншій країні

Майже 3 мільйони громадян України вимушено покинули свою країну внаслідок нападу і терору РФ, і найбільше людей виїхали в сусідню Польщу - 1,6 мільйона, а ще 246 тисяч біженців - в Угорщину. Однак навіть опинившись в чужій державі можна прекрасно працевлаштуватися, про що, посилаючись на маркетолога сервісу з пошуку вакансій "Jooble", Олену Горинович, пишуть " Факт ".

Зокрема, тим українцям, хто зараз перебуває в іншій країні, варто зайти на сайт Helpukrainians.jooble.org , де можна відшукати інформацію, що стосується законного працевлаштування: які необхідні документи, які є пропозиції від наймачів або які вакансії українських роботодавців доступні на ринку праці.

Наприклад, зараз існує величезний сегмент різних компаній, які хоч працюють в Україні, але пропонують роботу за кордоном.

Відзначимо, що "Jooble" запущений в 70 країнах як сайт, що збирає всі вакансії, які відкриті на певному ринку. Будь-який здобувач працевлаштування, як володіє мовою, так і використовуючи Google-Перекладач, здатний зайти та подивитися, які є пропозиції в країні, що цікавить.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що як працює "тимчасовий захист" для громадян України в країнах ЄС.

Також раніше ми інформували про те, що Євросоюз знову покарає Росію через Україну.

А до цього наш портал повідомляли про те, що за кордоном прийняли майже 2,7 млн українських біженців.