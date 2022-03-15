Українські біженці можуть без зусиль знайти роботодавців в іншій країні

Майже 3 мільйони громадян України вимушено покинули свою країну внаслідок нападу і терору РФ, і найбільше людей виїхали в сусідню Польщу - 1,6 мільйона, а ще 246 тисяч біженців - в Угорщину. Однак навіть опинившись в чужій державі можна прекрасно працевлаштуватися, про що, посилаючись на маркетолога сервісу з пошуку вакансій "Jooble", Олену Горинович, пишуть "Факт".

Зокрема, тим українцям, хто зараз перебуває в іншій країні, варто зайти на сайт Helpukrainians.jooble.org, де можна відшукати інформацію, що стосується законного працевлаштування: які необхідні документи, які є пропозиції від наймачів або які вакансії українських роботодавців доступні на ринку праці.

Наприклад, зараз існує величезний сегмент різних компаній, які хоч працюють в Україні, але пропонують роботу за кордоном.

Популярні новини зараз

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

Зеленський підписав закон про покарання за співпрацю з окупантами: який термін загрожує

"Після понесених втрат окупанти відступили": Генштаб повідомив про зміни на фронті

Арестович розповів, коли Росія вичерпає резерви: "Знищуємо по тисячі солдатів в день"

Окупантів знищили при форсуванні річки Ірпінь: фото з супутника
Показати ще

біженці, кордон, війна, переселенці

Відзначимо, що "Jooble" запущений в 70 країнах як сайт, що збирає всі вакансії, які відкриті на певному ринку. Будь-який здобувач працевлаштування, як володіє мовою, так і використовуючи Google-Перекладач, здатний зайти та подивитися, які є пропозиції в країні, що цікавить.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що як працює "тимчасовий захист" для громадян України в країнах ЄС.

Також раніше ми інформували про те, що Євросоюз знову покарає Росію через Україну.

А до цього наш портал повідомляли про те, що за кордоном прийняли майже 2,7 млн українських біженців.