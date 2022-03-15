Українські біженці можуть без зусиль знайти роботодавців в іншій країні
Майже 3 мільйони громадян України вимушено покинули свою країну внаслідок нападу і терору РФ, і найбільше людей виїхали в сусідню Польщу - 1,6 мільйона, а ще 246 тисяч біженців - в Угорщину. Однак навіть опинившись в чужій державі можна прекрасно працевлаштуватися, про що, посилаючись на маркетолога сервісу з пошуку вакансій "Jooble", Олену Горинович, пишуть "
Зокрема, тим українцям, хто зараз перебуває в іншій країні, варто зайти на сайт
Наприклад, зараз існує величезний сегмент різних компаній, які хоч працюють в Україні, але пропонують роботу за кордоном.
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Відзначимо, що "Jooble" запущений в 70 країнах як сайт, що збирає всі вакансії, які відкриті на певному ринку. Будь-який здобувач працевлаштування, як володіє мовою, так і використовуючи Google-Перекладач, здатний зайти та подивитися, які є пропозиції в країні, що цікавить.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що як працює "тимчасовий захист" для громадян України в країнах ЄС.
Також раніше ми інформували про те, що Євросоюз знову покарає Росію через Україну.
А до цього наш портал повідомляли про те, що за кордоном прийняли майже 2,7 млн українських біженців.