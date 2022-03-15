Відхід актора з життя шокував в першу чергу його менеджера і близького друга. Хіт Фріман часто спілкувався з близькими і друзями, любив життя.

Знаменитий актор Хіт Фріман пішов з життя в листопаді минулого року. Лише тепер експертиза показала, чому помер 41-річний актор.

Згідно з висновками фахівців смерть артиста настала в результаті передозування цілим букетом несхвальних законом речовин, повідомляє TMZ.

Так, в його крові виявлені фентаніл, кокаїн, гідрокодон, оксикодон і ксанакс. Смерть Фрімана визнали випадковою.

У звіті судмедекспертів сказано, що актор серіалу "Кістки" був знайдений мертвим у своєму ліжку в будинку в Остіні, штат Техас. До того, як повернутися в своє житло, Хіт знаходився на вечірці, де і прийняв більшу частину наркотиків.

На рахунку Фрімана три десятки проектів: "Повернути з мертвих", "Медичне розслідування", "Будинок, милий пекло", "Зло всередині", "Учень екзорциста", "Воїн доріг". Один з найвідоміших образів - маніяк маніпулятор в декількох епізодах "Кістки".

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