Героїзм українських військових і рішучий опір українського народу має бути назавжди відображено в історії нашої країни.

Національний банк оголосив конкурсний відбір ескізів, присвячених героїчному опору української армії і всього українського народу, які зараз борються з агресією з боку військ окупантів. Про спеціальний конкурс стало відомо з заяви відомства , в соціальних мережах НБУ також з'явилося повідомлення.

Дані ескізи НБУ має намір використовувати для втілення в пам'ятних монетах України та іншої нумізматичної продукції.

"Ми непокірні, сильні і єдині, як ніколи. Підлий напад РФ не залишиться безкарним. А героїзм українських військових і рішучий опір українського народу має бути назавжди відображено в історії нашої країни та її символи. Тому ми вже зараз оголошуємо конкурс, щоб відразу після нашої перемоги викарбувати монети, присвячені самовідданій боротьбі всього українського народу проти військової агресії РФ", - розповів Глава Національного банку України Кирило Шевченко.

Відзначимо, взяти участь у конкурсі можуть художники, скульптори, дизайнери, графіки, так і всі бажаючі. Кращі представлені роботи будуть розміщені також на публічному ресурсі для проведення відкритого голосування.

Раніше ми писали, НБУ зобов'язали українців підтверджувати операцію зі зняття грошей з банківського рахунку в ситуації, коли за кордон хочуть вивезти значну суму валюти.

Передбачається, що подібні заходи допоможуть запобігти висновок капіталу в інші країни, і тому, враховуючи висновки відповідних органів держвлади, в Національному банку прийняли рішення про повернення вимоги, щодо надання пакету підтверджуючої документації при переміщенні валютних цінностей з України, якщо вартість перевищує 10 000 євро(в еквіваленті).

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у НБУ відкрили спеціальний рахунок на підтримку ЗСУ.

Також раніше ми інформували про те, що у Нацбанку повідомили, які послуги будуть безкоштовними для українців.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Нацбанк ввів нові правила з 8-го березня.