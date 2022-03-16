16-го березня, в Україні не прогнозують серйозних змін в погодних умовах

Про те, де в нашій країні випаде мокрий сніг, в яких регіонах поки збережеться тепла і суха погода, і де потеплішає до 12 градусів за Цельсієм, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, детально пише блогер і синоптик, Наталія Діденко .

Попри на середину березня, і невелике потепління, а також ясні дні, темними ночами все ще злегка прохолодно. Цієї середи, в Україну знову повернеться похолодання.

Вельми низькі температурні значення очікуються в Харківській, Сумській, Луганській та Полтавській областях: ночами - від - 7 до - 13 градусів за Цельсієм, а вдень - від - 1 до - 4 градусів за Цельсієм.

В інших регіонах України, всупереч нічним - 3...- 8 градусам за Цельсієм, з приходом дня потеплішає до 0...+ 5 градусів за Цельсієм. Найкомфортніші температури - у західних областях: вдень - від + 6 до + 12 градусів за Цельсієм.

Сьогодні в Україні переважатимуть сухі метеоумови, і лише в Карпатах та Закарпатті - мокрий сніг.

У столиці України теж злегка похолодає: вночі - до - 4 градусів за Цельсієм, а вдень - до + 3 градусів за Цельсієм, і без випадання опадів.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Юрій Горбунов дав слушну пораду українцям, попередивши про важливе.

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