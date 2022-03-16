У новому записі військовий ЗС РФ скаржиться знайомому, що справи у нього зовсім погані.

Військові російської армії скаржаться на великі втрати в своїх лавах. Вони відверто зізнаються, що боїться наших воїнів. Про це свідчать перехоплені розмови загарбників з рідними та друзями.

Серію таких продовжує публікувати Служба безпеки України, зокрема в Telegram.

Так, у новому записі військовий ЗС РФ скаржиться знайомому, що справи у нього зовсім погані. Він нарікає, що їх змушують "Йти на передок, хоча проїхати взагалі неможливо – колони обстрілюють".

Він додав, мовляв, до останнього думав, що, вторгнувшись на чужу територію, "просто відсидиться" і повернеться назад в РФ. А тут виявляється справжнє пекло: "Знаєш, скільки мертвяків приїжджає "200-х"? Ноги відірвані. Тут містечко поруч, 30 км від нас. Наші об'їжджають, а ті обстрілюють з різних мінометів, всіх ху**ят. Тут пацани поїхали вчора, а привезли тіла. Просто 30 людей померлих ось привезли, бл*дь", - зізнається окупант.

Нагадаємо, що російський солдат поскаржився, що їх в Україні знищує ЗСУ.

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