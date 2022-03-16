У НАТО запропонували альтернативу "закритому небу" над Україною
Про те, що в НАТО роблять всі можливі дії, які повинні посприяти зниженню рівня напруженості в бойових діях проти нашої країни, але відмовляються ввести над Україною так звану "безпольотну зону", і запропонують певні засоби для "закриття неба", посилаючись на Крістіну Квін, тимчасово повірену в справах США, пише "
За словами Квін, якщо Північноатлантичний альянс перейде до непрямого військового зіткнення з РФ, це стане розглядатися як до прямого оголошення війни з Росією.
Попросту, подібне рішення не принесе ніякої безпеки українцям, і одночасно залучить у війну весь Євросоюз, оскільки наша країна розташована в центрі Європи. Тобто, ступінь загрози, включаючи руйнування, можуть бути ще значніше.
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З цієї причини, Квін пропонує інший варіант, який вже вибрали країни-союзники НАТО - допомогу в розвитку власного захисту неба, шляхом надання різноманітних протиповітряних та інших засобів.
У цьому випадку Україна зможе самостійно захистити свій повітряний простір від літаків російських окупантів. Також, до Києва відправлять додаткові літаки та системи ППО - партнери "продовжують їх постачати", тобто українці можуть розраховувати на подальшу допомогу.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що бійці ТРО отримають статус учасників бойових дій.
Також раніше ми інформували про те, що в Україні втрати несуть навіть опричники Уряду РФ, Росгвардія.
А до цього наш портал повідомляли про те, що ЗСУ знищили 10 членів вищого командування армії окупантів.