"Орки" не дійшли до місця призначення, оскільки згоріли біля річки.

ЗСУ знову завадили переправитися військам "російської орди"

Те, як українською реактивною артилерією "рознесена на шматки" чергова російська понтонна переправа, показано на докладному відео, опублікованому 128-ю окремою гірничо-штурмовою Закарпатською бригадою ("Закарпатський легіон"), на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Як стало відомо, нещадно розстріляна понтонна переправа армії РФ в зоні активних бойових дій.

На вражаючому відео, відзнятому за допомогою дрона, видно позиції російської техніки перед цією понтонної переправи, яка марно намагалася замаскуватися в деревах на узліссі.

Окупантам поміщала чітка команда на відкриття вогню, внаслідок чого реактивна артилерія просто відмінно "накрила" ворога з РСЗВ "Град".

На заключних кадрах, відзнятих цим же дроном, помітні явні наслідки удару-відмінно коптить російська техніка: колона повністю "утилізована" і ніякому ремонту не підлягає, як й більшість членів екіпажів.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що тіла загиблих "новобранців" з ОРДЛО спалюють, а компенсації родичам - не виплачують.

Також раніше ми інформували про те, що Рамзан Кадиров брехав, оскільки не приїжджав в Україну.

А до цього наш портал повідомляли про те, що "орки" намагаються захопити Вишгород, а на Криворізькому напрямку зазнають масових втрат.