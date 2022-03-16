ЗСУ знову завадили переправитися військам "російської орди"

Те, як українською реактивною артилерією "рознесена на шматки" чергова російська понтонна переправа, показано на докладному відео, опублікованому 128-ю окремою гірничо-штурмовою Закарпатською бригадою("Закарпатський легіон"), на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Як стало відомо, нещадно розстріляна понтонна переправа армії РФ в зоні активних бойових дій.

На вражаючому відео, відзнятому за допомогою дрона, видно позиції російської техніки перед цією понтонної переправи, яка марно намагалася замаскуватися в деревах на узліссі.

Окупантам поміщала чітка команда на відкриття вогню, внаслідок чого реактивна артилерія просто відмінно "накрила" ворога з РСЗВ "Град".

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Знімок з дрона, знищена колона РФ

На заключних кадрах, відзнятих цим же дроном, помітні явні наслідки удару-відмінно коптить російська техніка: колона повністю "утилізована" і ніякому ремонту не підлягає, як й більшість членів екіпажів.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що тіла загиблих "новобранців" з ОРДЛО спалюють, а компенсації родичам - не виплачують.

Також раніше ми інформували про те, що Рамзан Кадиров брехав, оскільки не приїжджав в Україну.

А до цього наш портал повідомляли про те, що "орки" намагаються захопити Вишгород, а на Криворізькому напрямку зазнають масових втрат.