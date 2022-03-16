ВСУ снова помешали переправиться войскам "русской орды"
То, как украинской реактивной артиллерией "разнесена в клочья" очередная российская понтонная переправа, показано на подробном видео, опубликованном
Как стало известно, беспощадно расстреляна понтонная переправа армии РФ в зоне активных боевых действий.
На впечатляющем видео, отснятом с помощью дрона, видны позиции российской техники перед этой понтонной переправы, которая напрасно пыталась замаскироваться в деревьях на опушке леса.
Оккупантам помещала четкая команда на открытие огня, вследствие чего реактивная артиллерия просто отлично "накрыла" врага из РСЗО "Град".
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На заключительных кадрах, отснятых этим же дроном , заметны явные последствия удара - отлично коптящая российская техника: колонна полностью "утилизирована" и никакому ремонту не подлежит, как и большинство членов экипажей.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что тела погибших "новобранцев" из ОРДЛО сжигают, а компенсации родственникам - не выплачивают.
Также ранее мы информировали о том, что Рамзан Кадыров врал, поскольку не приезжал в Украину.
А до этого наш портал сообщали о том, что "орки" пытаются захватить Вышгород, а на Криворожском направлении терпят массовые потери.