Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про нову загрозу потрапляння російських диверсійних груп на територію України.

На Західній Україні з'явилася загроза потрапляння диверсійних груп окупантів, які заїжджають з боку Європи з посвідченнями російських журналістів.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО України на своєму каналі в Telegram.

На Західну Україну заїжджають диверсанти з посвідченнями представників відеоагентств Ruptly - дочірньої компанії агентства Russia Today, які мають офіс у Берліні. Вони також можуть називатися "Канал Redfish" або "Агентство Maffick".

На даний момент ці диверсанти вже "знімають" у Львові, далі вони планують відвідати ще Івано-Франківськ. Будьте гранично пильними і повідомляйте про ДРГ ворога чат-боту СБУ @stop_russian_war_bot.

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