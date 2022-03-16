Російське Міноборони запустило новий фейк, нібито, Служба безпеки України нібито «за підтримки західних країн готує провокацію із застосуванням отруйних речовин проти мирних мешканців». В СБУ уже відреагували на це.

«Цікаво, чи тут не йдеться про тих бойових кажанів-бандерівців, які, за «секретними і дуже точними даними» окупантів, мали переносити біологічну зброю?» - пише прес-служба СБУ.

Також зазначається, що тези про «провокацію СБУ» з’явились після того, як російські окупанти обстріляли мирну колону біля Маріуполя та скинули бомбу на будівлю міського драмтеатру, де ховалися сотні жінок і дітей.

«Тож очевидно, що подібні заяви загарбників - лише спроба відволікти увагу від чергового воєнного злочину. Але жодні фейки не перекриють собою геноцид цивільних мешканців і гуманітарну катастрофу в Маріуполі, який руйнують російські ракети та бомби», - наголосили в СБУ.

«Офіційно зазначаємо: СБУ навіть в теорії не може готувати жодних провокацій з отруйними речовинами. Бо ми не діємо методами окупантів! Наше завдання - захист України. І ми його успішно виконуємо разом з усім народом. А загарбники і окупанти обов’язково будуть відповідати за свої звірства! І ми зробимо все, щоб суд над ними відбувся в нашому героїчному Маріуполі!» - підсумували в Службі безпеки України.

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