Центр противодействия дезинформации при СНБО предупредил о новой угрозе попадания российских диверсионных групп на территорию Украины.

На западной Украине появилась угроза попадания диверсионных групп оккупантов, которые заезжают со стороны Европы с удостоверениями российских журналистов.

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины на своем канале в Telegram.

На западную Украину заезжают диверсанты с удостоверениями представителей видеоагентств Ruptly – дочерней компании агентства Russia Today, которые имеют офис в Берлине. Они также могут называться "Канал Redfish" или "Агентство Maffick".

На данный момент эти диверсанты уже "снимают" во Львове, дальше они планируют посетить еще Ивано-Франковск. Будьте предельно бдительными и сообщайте о ДРГ врага чат-боту СБУ @stop_russian_war_bot.

Напомним, что украинцев предупредили о новом циничном обмане относительно детей.

Как сообщала Politeka, сколько лет понадобится Украине, чтобы разминировать территории.

Также Politeka писала, в СБУ ответили на новый фейк россиян.