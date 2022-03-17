На западной Украине появилась угроза попадания диверсионных групп оккупантов, которые заезжают со стороны Европы с удостоверениями российских журналистов.
Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины на своем канале в Telegram.
На западную Украину заезжают диверсанты с удостоверениями представителей видеоагентств Ruptly – дочерней компании агентства Russia Today, которые имеют офис в Берлине. Они также могут называться "Канал Redfish" или "Агентство Maffick".
На данный момент эти диверсанты уже "снимают" во Львове, дальше они планируют посетить еще Ивано-Франковск. Будьте предельно бдительными и сообщайте о ДРГ врага чат-боту СБУ @stop_russian_war_bot.
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