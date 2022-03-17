У Білорусі активізувалося пересування військової техніки. Про це повідомляють очевидці в мережі і публікують кадри з місця.
Колони помічені в районі Бобруйська і Добруша. Напередодні залізничний склад відправився з Мінська в бік Бреста.
Під Гомелем також помітили велику колону військової техніки. Вона прямує в бік Добруша в напрямку російського кордону.
Нагадаємо, що окупанти відмовляються виконувати накази начальства.
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Як повідомляла Politeka, білорусів змушують ставати донорами для військових РФ.
Також Politeka писала, російський агресор обстріляв Білорусь.