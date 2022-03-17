На одній з трас Білорусі було помічено пересування колони Збройних сил Республіки з відповідним розпізнавальним знаком

У Білорусі активізувалося пересування військової техніки. Про це повідомляють очевидці в мережі і публікують кадри з місця.

Колони помічені в районі Бобруйська і Добруша. Напередодні залізничний склад відправився з Мінська в бік Бреста.

Під Гомелем також помітили велику колону військової техніки. Вона прямує в бік Добруша в напрямку російського кордону.

Нагадаємо, що окупанти відмовляються виконувати накази начальства.

Як повідомляла Politeka, білорусів змушують ставати донорами для військових РФ.

Також Politeka писала, російський агресор обстріляв Білорусь.