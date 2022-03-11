Методи Кремля все більше нагадують дії Німеччини в минулому столітті.

Путін почав провокації проти свого ж союзника, щоб остаточно втягнути Лукашенка у війну з Україною

Про те, що літаки РФ обстріляли кілька білоруських населених пунктів уздовж кордону, сподіваючись звинуватити в цьому Україну, і примусити Білорусь До вступу у війну з нашою країною, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, попереджає Командування Повітряних сил ЗСУ .

Зокрема, сьогодні, о 2 годині 30 хвилин дня, від Державної прикордонної служби надійшли відомості - російські літаки вилетіли з аеродрому "Дубровиця" в Республіці Білорусь, і зайшли на територію нашої країни.

Після цього, льотчики-окупанти зробили розворот над українськими населеними пунктами Городичі та Тумені, і спочатку завдали удару по населеному пункту Копані, а потім відбомбилися по Бухличам і верхньому Теребежову.

"Така атака ворога на населені пункти Білорусі - свідома провокація, щоб втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною!",- підкреслили в Державній прикордонній службі України.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що "двохсотим" став командувач російської армії.

Також раніше ми інформували про те, що російський окупант зізнався у військових злочинах.

А до цього наш портал повідомляли про те, що Зеленський заявив про стратегічний перелом.