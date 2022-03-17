Зараз крім війни на фронті, ведеться війна інформаційна. На сторінці порталу Супротив розповіли, що можна зробити мирним людям для зниження морального духу противника.

Так, можна використовувати різні способи психологічного тиску на ворога:

використовуй звуки стрільби або переміщення техніки, щоб дезорієнтувати ворога;

використовуй національний гімн або іншу патріотичну музику для підняття бойового духу наших громадян і деморалізації противника;

говори з ворогом і нагадай йому про його будинку, втрати його армії і т. д.;

розмісти на шляхах пересування ворога деморалізуючі листівки;

демонтуй або встановлюй неправильні вказівні знаки на дорогах, щоб заплутати ворога.

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