Україна вже працює над програмами відновлення країни після військових дій

Про це, як пише Politeka.net, у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я обіцяю кожному, кожному українцю, який втратив свій будинок, який втратив свою квартиру в результаті бойових дій або обстрілів, що держава відновить все. Відновить самостійно. Я впевнений, ми зможемо швидко відбудувати нашу державу. Якими б не були збитки. Це буде історичним відновленням. Проектом, який надихатиме світ так само, як і наша боротьба за нашу свободу. Як і наша боротьба за нашу Україну", - заявив президент.

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра економіки України Денис Кудін заявляв, що сума прямих втрат, понесених інфраструктурою України від повномасштабної російської військової агресії, вже досягла 119 мільярдів доларів.

Однак з кожним днем війни ця сума зростає.

Також Кудін нагадав ще один шлях отримання компенсацій збитків з агресора - репарації після підписання мирного договору і фактично капітуляції ворога.

За його словами, репарації можуть бути в двох формах - грошовій і натуральній. У вигляді репарацій могли б отримувати енергоресурси та інші види матеріальних цінностей, які їй потрібні.



