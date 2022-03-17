Сейчас кроме войны на фронте, ведется война информационная. На странице портала Супротив рассказали, что можна сделать мирным людям для снижения морального духа противника.

Так, можно использовать различные способы психологического давления на врага:

⦁ используй звуки стрельбы или перемещения техники, чтобы дезориентировать врага;

⦁ используй национальный гимн или другую патриотическую музыку для поднятия боевого духа наших граждан и деморализации противника;

⦁ говори с врагом и напомни ему о его доме, потерях его армии и т.д.;

⦁ размести на путях передвижения врага деморализующие листовки;

⦁ демонтируй или устанавливай неправильные указательные знаки на дорогах, чтобы запутать врага.

Напомним, что ждет украинцев, чьи дома и квартиры разрушили оккупанты.

Как сообщала Politeka, правила, которые сейчас нужно соблюдать украинцам.

Также Politeka писала, в правительстве рассказали, что нужно делать, чтобы вернуть обратно паспорт.