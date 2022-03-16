Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що потрібно зробити, щоб повернути паспорт.

Як пише Politeka.net, Михайло Федоров-міністр цифрової інформації України. Представник уряду на своєму акаунті в телеграм вирішив розповісти, як повернути паспорт в додатку "дія", якщо він до цього зник.

"Якщо у вас пропав закордонний паспорт або ID-карта в "дія", зайдіть в додаток ще раз – і він у вас підтягнеться як раніше.

Це означає, що Єдиний державний демографічний реєстр знову підключений до"Дие". З початку війни реєстр був відключений, щоб дані українців були в цілковитій безпеці.

На блокпостах, працівникам поліції або бійцям ТРО показуйте цифровий паспорт, він має таку ж юридичну силу, як паперовий або пластиковий.

Нагадаємо, що Україна першою в світі прирівняла електронний паспорт до звичайного. А тепер навіть для перетину кордонів Молдови та Польщі можна використовувати "дію", - було написано в публікації.



