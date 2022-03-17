Українські захисники захопили російську радіолокаційну станцію "Фара". Тепер пристрій допомагатиме військовим Збройних сил боротися з окупантами з РФ.
Про повідомляє у Telegram-каналі ВСУ. Там зазначили, що станція дозволяє проводити розвідку місцевості, виявляти людей і техніку, а також наводити і коригувати вогонь по цілях.
Нагадаємо, окупанти викрали мера Мелітополя, який відмовився співпрацювати з ворогами.
Популярні новини заразПоказати ще
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Син Ротару після спроби втечі з України вийшов на зв’язок: «Потрібна термінова допомога»
Війська окупанта серйозно "забуксували" через атаку ЗСУ: у розвідці Британії поділилися даними
В українців з 1 квітня почнуть забирати авто на потреби ЗСУ: кого торкнеться нове рішення
Спроба втечі сина і онука Софії Ротару з України: з'ясувалися цікаві подробиці
Як повідомляла Politeka, Росія посилає в Україну приватні охоронні фірми.
Також Politeka писала, що розвідка назвала імена льотчиків РФ, які готуються бомбити Україну.