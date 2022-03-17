Українські захисники захопили російську радіолокаційну станцію "Фара". Тепер пристрій допомагатиме військовим Збройних сил боротися з окупантами з РФ.

Про повідомляє у Telegram-каналі ВСУ. Там зазначили, що станція дозволяє проводити розвідку місцевості, виявляти людей і техніку, а також наводити і коригувати вогонь по цілях.

Нагадаємо, окупанти викрали мера Мелітополя, який відмовився співпрацювати з ворогами.

Як повідомляла Politeka, Росія посилає в Україну приватні охоронні фірми.

Також Politeka писала, що розвідка назвала імена льотчиків РФ, які готуються бомбити Україну.