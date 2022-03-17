Якщо у вас горить творчий потенціал і ви живете поруч, рознесіть залізницю з Криму на Херсон, з Криму на Мелітополь і все, що у нас є на півночі.

Українці можуть влаштувати окупанту "рейкову війну", знищивши залізничну інфраструктуру, яка веде з окупованих територій на підконтрольну владі частину України.

Про це заявив радник голови офісу президента Олексій Арестович. Перш за все, це стосується напрямків Крим – Мелітополь Крим – Херсон, Валуйки – Куп'янськ, Гомель – Київ (загальний напрямок) та інших, які виявите.

"Давайте влаштуємо тотальну рейкову війну противнику на окупованих територіях - розкручування рейок, заглушки, псувати всі дроти до яких ви тільки дотягнулися. Це потрібно військам особливо тим, які в Маріуполі", - зазначив Арестович.

Він зазначив, що шляхи сполучення охороняються противником, тому, спочатку "тверезо оцініть свої сили і можливості". Зрив постачання противника залізницями може радикально змінити ситуацію на нашу користь, особливо, на напрямку Крим-Мелітополь. Саме з цього напрямку противник возить провізію для окупантів під Маріуполем.

"Якщо у вас горить творчий потенціал і ви живете поруч, рознесіть залізницю з Криму на Херсон, з Криму на Мелітополь і все, що у нас є на півночі Валуйки - Курянськ, Гомель-Київ. Ми всі Вас закликаємо... А далі розберемося, вже десятки країн готові допомогти відбудувати Україну і зробити її в 10 разів красивішою, ніж вона була", - заявив Арестович.

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