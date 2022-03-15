Радник глави ОПУ Олексій Арестович заявив, що російські окупанти можуть збільшити кількість обстрілів України крилатими ракетами. За його словами, у них ще є потужний запас цієї зброї.
Таку думку він висловив в ефірі національного телемарафону , повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Дуже потужний запас ракет у них залишається. Вони будуть бити по нас до кінця конфлікту, і це може збільшуватися. До цього треба бути готовими. По містах битимуть, по Києву. Коли не вдається на суші і в повітрі, будуть ракетні удари влаштовувати", – сказав Арестович.
Він також розповів, що росіяни вже ввели на територію нашої країни 90% свого військового контингенту. При цьому українські захисники вже знищили третину окупантів.
Нагадаємо, Арестович розповів про жалюгідне становище російських військових.
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Як повідомляла Politeka, Арестович повідомив приємні новини з фронту.
Також Politeka писала, окупанти зазнали втрат і вирішили помститися, Арестович розкрив деталі.