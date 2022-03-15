Поки з початку відкритої війни російських окупантів проти України по нашій території було нанесено 259 ракетних ударів і випущено 395 крилатих ракет.

Радник глави ОПУ Олексій Арестович заявив, що російські окупанти можуть збільшити кількість обстрілів України крилатими ракетами. За його словами, у них ще є потужний запас цієї зброї.

Таку думку він висловив в ефірі національного телемарафону , повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже потужний запас ракет у них залишається. Вони будуть бити по нас до кінця конфлікту, і це може збільшуватися. До цього треба бути готовими. По містах битимуть, по Києву. Коли не вдається на суші і в повітрі, будуть ракетні удари влаштовувати", – сказав Арестович.

Він також розповів, що росіяни вже ввели на територію нашої країни 90% свого військового контингенту. При цьому українські захисники вже знищили третину окупантів.

Нагадаємо, Арестович розповів про жалюгідне становище російських військових.

Як повідомляла Politeka, Арестович повідомив приємні новини з фронту.

Також Politeka писала, окупанти зазнали втрат і вирішили помститися, Арестович розкрив деталі.