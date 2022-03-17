Російське командування зараз намагається вижити з армії все, поки вона остаточно не втратила можливість куди-небудь наступати.

У Росії вже немає сил для наступу на Київ. Кремль змінює тактику. Не вдається і оточити угруповання ЗСУ на Донбасі. Про це розповів військовий радник керівника офісу президента України Олексій Арестович.

Загрози оточення ЗСУ в районі Донбасу немає. Є певні проблеми в районі Волновахи, яка була просто стерта з лиця землі. Робляться спроби прорватися в районі Ізюма, але там війська ЗСУ легко відбиваються, цьому допомагає рельєф місцевості.

В околицях Києва у російських військ немає сил для наступу. Частина знищена, частина відійшла, частина веде локальні бої на поліпшення позицій. При цьому масовані обстріли Києва поки не ведуться.

"Російська армія змінила тактику. У Москві зрозуміли, що наступати за п'ятьма напрямками — дурість, та й сил вже немає. І визначилися з основними напрямами — це Донбас і Маріуполь з Миколаєвим. Російській армії вистачить ресурсів на активні бойові дії максимум на два-три тижні" — сказав радник керівника ОП.

Олексій Арестович зазначив, що після цього війська РФ встануть в опозиційну оборону, що спрощує завдання для ЗСУ. А тримати позиції і комунікації на землі, де тебе всі ненавидять — невирішуване завдання. До кінця весни, партизанам стане зручніше підбиратися до супротивника.

Він пояснив, що в якомусь плані російська армія вже заходить у воронку катастрофи. Тому російське командування зараз намагається вижити з армії все, поки вона остаточно не втратила можливість куди-небудь наступати.

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