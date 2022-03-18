У Росії з моменту початку війни проти України в супермаркетах всього за кілька тижнів виник дефіцит круп і цукру. Як результат, росіяни фактично б'ються в магазинах за можливість першими добігти до полиць.
Відео однієї з таких бійок з'явилося в мережі. Крім того, як повідомляє видання Forbes, в чотири рази зріс попит на антидепресанти.
Росіяни вже зараз стикаються з дефіцитом продуктів, які нагадують ситуацію 90-х. Як видно з кадрів в першу чергу урвати собі товар хочуть росіяни пенсійного віку. Молодші представники РФ все ще не зрозуміли, з чим зіткнулася їхня економіка і що дефолт близький.
Нагадаємо, в Україні забиратимуть власність РФ та її громадян.
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Як повідомляла Politeka, полиці спорожніли: росіяни скаржаться на дефіцит цукру і гречки в магазинах.
Також Politeka писала, що у РФ почали блокувати соцмережі.