Росіяни вже зараз стикаються з дефіцитом продуктів, які нагадують ситуацію 90-х

У Росії з моменту початку війни проти України в супермаркетах всього за кілька тижнів виник дефіцит круп і цукру. Як результат, росіяни фактично б'ються в магазинах за можливість першими добігти до полиць.

Відео однієї з таких бійок з'явилося в мережі. Крім того, як повідомляє видання Forbes, в чотири рази зріс попит на антидепресанти.

Росіяни вже зараз стикаються з дефіцитом продуктів, які нагадують ситуацію 90-х. Як видно з кадрів в першу чергу урвати собі товар хочуть росіяни пенсійного віку. Молодші представники РФ все ще не зрозуміли, з чим зіткнулася їхня економіка і що дефолт близький.

Нагадаємо, в Україні забиратимуть власність РФ та її громадян.

Як повідомляла Politeka, полиці спорожніли: росіяни скаржаться на дефіцит цукру і гречки в магазинах.

Також Politeka писала, що у РФ почали блокувати соцмережі.