В России с момента начала войны против Украины в супермаркетах всего за несколько недель возник дефицит круп и сахара. Как результат, россияне фактически дерутся в магазинах за возможность первыми добежать до полок.
Видео одной из таких потасовок появилось в сети. Кроме того, как сообщает издание Forbes, в четыре раза возрос спрос на антидепрессанты.
Россияне уже сейчас сталкиваются с дефицитом продуктов, которые напоминают ситуацию 90-х. Как видно из кадров в первую очередь урвать себе товар хотят россияне пенсионного возраста. Более молодые представители РФ все еще не поняли, с чем столкнулась их экономика и что дефолт близок.
Напомним, в Украине будут забирать собственность РФ и ее граждан.
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Как сообщала Politeka, полки опустели: россияне жалуются на дефицит сахара и гречки в магазинах.
Также Politeka писала, что в РФ принялись блокировать соцсети.