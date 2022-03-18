Россияне уже сейчас сталкиваются с дефицитом продуктов, которые напоминают ситуацию 90-х

В России с момента начала войны против Украины в супермаркетах всего за несколько недель возник дефицит круп и сахара. Как результат, россияне фактически дерутся в магазинах за возможность первыми добежать до полок.

Видео одной из таких потасовок появилось в сети. Кроме того, как сообщает издание Forbes, в четыре раза возрос спрос на антидепрессанты.

Россияне уже сейчас сталкиваются с дефицитом продуктов, которые напоминают ситуацию 90-х. Как видно из кадров в первую очередь урвать себе товар хотят россияне пенсионного возраста. Более молодые представители РФ все еще не поняли, с чем столкнулась их экономика и что дефолт близок.

Напомним, в Украине будут забирать собственность РФ и ее граждан.

Как сообщала Politeka, полки опустели: россияне жалуются на дефицит сахара и гречки в магазинах.

Также Politeka писала, что в РФ принялись блокировать соцсети.