У центрі Львова розпочалася Соціальна акція "Ціна війни", мета якої – привернення уваги до смертей невинних українських дітей. Фото з'явилося в Телеграм-каналі мера Львова Андрія Садового.
Під час акції "Ціна війни" на площі виставили 109 порожніх дитячих колясок. Вони є символами життів тих, хто більше не побачить цього світу, своїх рідних і мирної України. Організатором Акції є Львівська міська рада.
Мер Львова Андрій Садовий закликає: "Це та страшна ціна війни, яку платить сьогодні Україна. І ми закликаємо всіх дорослих усього світу єдиним щитом уберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє. Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною. Фотографуйте акцію, розповідайте про злочини Росії і публікуйте в соціальних мережах з хештегом #closethesky. Захистіть українських дітей та українське небо!".
Нагадаємо, ЗСУ розправилися з вертольотом-гордістю російських загарбників.
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