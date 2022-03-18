Російських пілотів відправляють "на забій", очевидно, щоб вони не давали свідчення в Гаазі.

Російські льотчики зізнаються, що командування віддавало їм накази бомбити житлові будинки і мирне населення в містах України. При цьому, потрапляючи в полон, у окупантів завжди є легенда з альтернативною версією.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

"Так, вони самі зізнаються нашим слідчим органам, що їх командування дало команду бомбити мирні будинки. Кажуть:"у нас були координати і цілі, ми по них відпрацювали, летіли назад і побачили, що це багатоповерхівки". У них всіх є легенда при попаданні в полон. Однак більшість населення РФ підтримує дії терориста Путіна, вони не проти, щоб нас знищували. Російські пілоти нічим не відрізняються від цього населення", - розповідає Гнат.

При цьому він зазначає, що російських пілотів відправляють "на забій", очевидно, щоб вони не давали свідчення в Гаазі. Гнат каже, що в сучасних російських літаках то не спрацьовує крісло-катапульта, то парашут не розкривається.

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