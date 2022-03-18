Российских пилотов отправляют "на убой", очевидно, чтобы они не давали показания в Гааге.

Российские летчики признаются, что командование отдавало им приказы бомбить жилые дома и мирное населения в городах Украины. При этом, попадая в плен, у оккупантов всегда есть легенда с альтернативной версией.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Да, они сами признаются нашим следственным органам, что их командование дало команду бомбить мирные дома. Говорят: "у нас были координаты и цели, мы по ним отработали, летели назад и увидели, что это многоэтажки". У них всех есть легенда при попадании в плен. Однако большинство населения РФ поддерживает действия террориста путина, они не против, чтобы нас уничтожали. Российские пилоты ничем не отличаются от этого населения", – рассказывает Игнат.

При этом он отмечает, что российских пилотов отправляют "на убой", очевидно, чтобы они не давали показания в Гааге. Игнат говорит, что в современных российских самолетах то не срабатывает кресло-катапульта, то парашют не раскрывается.

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