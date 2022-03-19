У ДСНС звернулися до українців з важливим повідомленням, яке може врятувати не одне життя.

Наразі через військову агресію Росії рятувальники працюють в посиленому режимі, навантаження сильно зросло через пожежі, які стаються з причини влучання снарядів. Крім того, доводиться розбирати завали зруйнованих окупантами будинків, щоб врятувати життя людей.

Однак і самі суттєво додають зайвого клопоту пожежникам, підпалюючи траву. Більш того, в таких пожежах гине багато тварин.

«Також гинуть тваринки... Це не остання причина, чому не варто палити суху траву і сміття. І для нас кожне життя важливе (якщо це звісно не орки, які прийшли нас вбивати).Усі ці їжачки, зайчики та пташки не заслуговують згоріти живцем через пожежу (на відміну від орків які...). Тому подивіться на них і почуйте нас: підпалюйте ворога, а не Україну», - зазначили в ДСНС.

Один з пожежників записав відеозвернення, в якому спробував достукатися до українців.

«Я вас дуже прошу, не паліть траву, бо поки ми бавимся з цим, комусь насправді знадобиться наша допомога, але ми через оце баловство, на жаль, не встигнемо. Тому будьте обережні, і передайте це всім, кого знаєте», - закликав він.

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