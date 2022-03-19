Популярна телеведуча досить різко висловилася про так званий "антинацистський" концерт Путіна і деяких його учасників

Те, яку обґрунтовану думку має Осадча щодо постійних обстрілів, які російська армія завдає не стільки по військових об'єктах, скільки по мирних містах, в той час, як наближені до Кремля зірки виступили на великому концерті в "Лужниках", святкуючи річницю окупації Криму і недавнє вторгнення в Україну, можна побачити в Instagram-акаунті Каті, в розділі " Історії ".

У цьому вельми своєрідному концерті брали участь старий Олег Газманов, одіозний Тіматі та група ряджених вояк - "Любе". Саме ці артисти неодноразово виявляли підтримку будь-якої агресії РФ, так що не викликає ніякого подиву те, що їх можна було побачити на подібному "скріпному" заході.

Поліна Гагаріна до цього уникала будь-яких небезпечних висловлювань, що стосуються вторгнення Росії, але, на жаль, теж радісно виступила на концерті.

Катя Осадча, природно, не змогла стриматися, і пояснила свою точку зору щодо і скандального концерту, і, зокрема, Поліни Гагаріної.

"Концерт рашистів. Гітлер в пеклі радіє, його справа живе. Гагаріна-мама двох дітей, і вони живі, на відміну від 109 дітей України. Плачу від люті й неможливості особисто висловити Гагаріній, що я про неї думаю", - акцентувала Осадча.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Молода дружина Віктора Павлика розлютила шанувальників відео з розвагами.

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