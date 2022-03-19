Російські окупанти розповідають про великі втрати в своїх рядах і скаржаться, що у них закінчилася Провізія. Про це йдеться в перехоплених розмовах загарбників, які опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Ось деякі з них:

- вчора ще 4 труни привезли!

- А знаєш, скільки ми відправили?! Купу!

- Гліб у Воронежі каже, що камазами трупи привозять!

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- сухпайки закінчилися, нам тут жерти нічого. Ми пішли геть вчора качку поцупили, коротше! Якщо виходить магазин "бомбануть"сигарети звідти забираємо, продукти. Тому що нічого немає, ти розумієш! Ми голодуємо!

Крім того, один з окупантів поскаржився, що його товаришів отруїли:

- по телику показують, що місцеві вам продукти самі віддають.

- Ага! Бабуся одна пиріжки принесла-8 чоловік в цинку виїхало.

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