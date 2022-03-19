Российские оккупанты рассказывают о крупных потерях в своих рядах и жалуются, что у них закончилась провизия. Об этом идет речь в перехваченных разговорах захватчиков, которые опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Вот некоторые из них:

- вчера еще 4 гроба привезли!

- А знаешь, сколько мы отправили?! Кучу!

- Глеб в Воронеже говорит, что камазами трупы привозят!

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- сухпайки закончились, нам тут жрать нечего. Мы пошли вон вчера утку стырили, короче! Если получается магазин "бомбануть" сигареты оттуда забираем, продукты. Потому что ничего нет,ты понимаешь! Мы голодаем!

Кроме того, один из оккупантов пожаловался, что его товарищей отравили:

- по телику показывают, что местные вам продукты сами отдают.

- Ага! Бабушка одна пирожки принесла - 8 человек в цинке уехало.

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