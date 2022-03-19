Як поводитися з дитиною під час військових дій, важливі правила для дорослих.

Як пише Politeka.net, на сторінці Рівненської обласної військової адміністрації опублікували важливу інформацію про те, як допомогти дитині заспокоїтися під час військових дій.

Під час критичної ситуації, яка сталася в результаті ведення бойових дій, не можна тиснути на дитину, змушувати його розповідати в деталях, що сталося і як він себе почуває. Перша психологічна допомога дітям надається під час надзвичайної ситуації або відразу після кризи.

У кризовій ситуації діти реагують не так, як дорослі. Вони мають конкретні потреби в залежності від віку та їх розташування. Діти вразливі до несприятливих наслідків через те, що вони маленькі, соціально та емоційно прив'язані до батьків або опікунів.

Яким дітям необхідна перша психологічна допомога? Перш за все вона потрібна не всім. Як і дорослі, деякі діти дуже добре переносять важкий досвід. Ваша тактика: спостерігай, слухай, зв'язуй. Більшість дітей добре відновлюється, якщо вони об'єдналися з батьками або вихователями.

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